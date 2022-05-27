Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Netflix стал банить россиян по IP

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне в ночь на 27 мая стали сообщать о невозможности посмотреть фильмы и сериалы на Netflix. При попытке входа на сайт появляется лишь страница с надписью Not Available.

Netflix стал банить россиян по IP

При этом с помощью VPN сайт продолжает спокойно открываться и работать в штатном режиме. Сервис пока не выступил с официальными заявлениями.

В начале марта Netflix официально приостановил деятельность в России, позднее из App Store и Google Play пропало приложение сервиса. Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к стриминговому сервису из-за приостановки работы в России. Требуемая сумма компенсации — 60 млн рублей.

Фото на обложке: WeDesing / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
  2. 2 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
  3. 3 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
  4. 4 Цзя Юэтин, глава LeEco: Мы надеемся превзойти Apple
  5. 5 Цифры дня. Юный хакер получил $10 000 от Facebook

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2022

Онлайн-митап «Выгодные вложения: NFT, Metaverse или IDO»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

Все ВОЗМОЖНОСТИ