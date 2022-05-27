Netflix стал банить россиян по IP

Россияне в ночь на 27 мая стали сообщать о невозможности посмотреть фильмы и сериалы на Netflix. При попытке входа на сайт появляется лишь страница с надписью Not Available.

При этом с помощью VPN сайт продолжает спокойно открываться и работать в штатном режиме. Сервис пока не выступил с официальными заявлениями.

В начале марта Netflix официально приостановил деятельность в России, позднее из App Store и Google Play пропало приложение сервиса. Российские пользователи Netflix подали коллективный иск к стриминговому сервису из-за приостановки работы в России. Требуемая сумма компенсации — 60 млн рублей.

Фото на обложке: WeDesing / Shutterstock