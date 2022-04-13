Российские пользователи потребовали от Netflix 60 млн рублей за уход с рынка

Интересы российских пользователей Netflix представляет адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

«Сегодня адвокатское бюро подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

В настоящее время группа истцов насчитывает 20 человек, в работе бюро еще около 100 заявок. Адвокаты пояснили, что договор Netflix с подписчиками является публичным и не предусматривает одностороннего отказа от исполнения обязательств. Подобные действия нарушают ГК РФ и закон о защите прав потребителей.

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