Россияне через суд потребовали восстановить доступ к Netflix

Россияне подали второй коллективный иск с требованием восстановить доступ к контенту Netflix. В этом иске требования пока не заявлены, в первом истцы просили 60 млн рублей.

Ответчиком в иске указан оператор сервиса в России — компания «Развлекательный онлайн-сервис», пишут «Ведомости».

Руководитель группы юристов Destra Legal Юлия Алейник пояснила, что публичной офертой сервиса предусматривается только автопродление подписки до тех пор, пока сам пользователь от нее не откажется. Право на односторонний отказ от подписки есть лишь у пользователей сервиса.

В иске говорится, что Netflix должен быть предупредить пользователей об изменениях соглашения минимум за месяц, но отмена подписки прошло без соблюдения этого срока. Это нарушение было однотипным, поэтому оно и стало основанием для коллективного иска, такой механизм закрепили в Гражданском процессуальном кодексе с 2019 года, добавила юрист.

Ранее Netflix исключил из сетки вещания 20 российских телеканалов, хотя должен был бесплатно транслировать их в соответствии с российским законом.

После введения санкций США в ответ на начало спецоперации России на Украине многие российские пользователи столкнулись с проблемами оплаты подписки на сервис банковскими картами, а также с регистрацией новых аккаунтов с помощью карт российских банков.

К иску присоединились 20 российских пользователей сервиса Netflix, в будущем к нему может присоединиться любой желающий, заполнив нужную форму на сайте сервиса. Это второй коллективный иск к Netflix, поданный его подписчиками в России. Первый иск подали в середине апреля в Хамовнический суд Москвы другие 20 российских пользователей.

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