Сальвадор избавил технологические стартапы от налогов на 15 лет

В Сальвадоре технологические стартапы избавят от налогов на 15 лет, соответствующий законопроект принял парламент страны.
Ранее президент республики Наиб Букеле поддержал идею создания привлекательной для технологического бизнеса среды через смягчение налогообложения.
Он направил парламентариям законопроект, который предусматривает отмену подоходного налога, налога на прирост капитала, а также локальных государственных налогов для инновационных компаний и производителей компьютерного оборудования.
Новые правила также затрагивают таможенные платежи на импортные товары.
За законопроект проголосовали 69 из 84 членов конгресса. По словам депутата Родриго Айяла, законодательные изменения нацелены на усиление технологического сектора и производства.
В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое официально утвердило биткоин как платежное средство. В стране установили специальные банкоматы для конвертации криптовалюты в наличные.
Президент Найиб Букеле заявлял в 2021 году, что в стране начнет майнить криптовалюту, используя вулканическую энергию. В том же году глава государства анонсировал строительство «Биткоин Сити».
Фото на обложке: HMEDIA /
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