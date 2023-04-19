Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сальвадор избавил технологические стартапы от налогов на 15 лет

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Сальвадоре технологические стартапы избавят от налогов на 15 лет, соответствующий законопроект принял парламент страны.

Сальвадор избавил технологические стартапы от налогов на 15 лет

Ранее президент республики Наиб Букеле поддержал идею создания привлекательной для технологического бизнеса среды через смягчение налогообложения.

Он направил парламентариям законопроект, который предусматривает отмену подоходного налога, налога на прирост капитала, а также локальных государственных налогов для инновационных компаний и производителей компьютерного оборудования.

Новые правила также затрагивают таможенные платежи на импортные товары.

За законопроект проголосовали 69 из 84 членов конгресса. По словам депутата Родриго Айяла, законодательные изменения нацелены на усиление технологического сектора и производства.

В 2021 году Сальвадор стал первым в мире государством, которое официально утвердило биткоин как платежное средство. В стране установили специальные банкоматы для конвертации криптовалюты в наличные.

Президент Найиб Букеле заявлял в 2021 году, что в стране начнет майнить криптовалюту, используя вулканическую энергию. В том же году глава государства анонсировал строительство «Биткоин Сити».

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Фото на обложке: HMEDIA / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес в Латинской Америке: полезные материалы о релокации, местных проектах и деловой среде региона
  2. 2 Танго для приезжих: какие возможности иностранцам дает Аргентина
  3. 3 В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес
  4. 4 Не Европой единой: на какие рынки нужно выходить уже сейчас?
  5. 5 В Мексику с семьей: как продакт-менеджер открывал офис в Южной Нижней Калифорнии
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2023

M4M OC2 Innovation Support Individual

20 апреля 2023

DatsArt Space

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ