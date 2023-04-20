ПСКБ запустил срочный вклад в индийских рупиях, российский производитель сиропов через суд пытается снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, суд признал незаконным требование Wildberries для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров и другие новости 20 апреля.

Срочный вклад в индийских рупиях, операторы связи жалуются на рост затрат: главное к утру 20 апреля