Срочный вклад в индийских рупиях, операторы связи жалуются на рост затрат: главное к утру 20 апреля

Карина Пардаева
ПСКБ запустил срочный вклад в индийских рупиях, российский производитель сиропов через суд пытается снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, суд признал незаконным требование Wildberries для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров и другие новости 20 апреля.
Срочный вклад в индийских рупиях, операторы связи жалуются на рост затрат: главное к утру 20 апреляКарина Пардаева
Финансы
- НСПК планирует запустить новый сервис, рассчитанный на банки с большой эмиссией карт и эквайринговой сетью, узнал «Ъ». Он позволит сэкономить при оплате клиентами покупок с помощью Mir Pay.
- Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) запустил с 19 апреля срочный вклад в индийских рупиях. Его минимальная сумма составит 100 тысяч INR для юридических лиц и 10 тысяч — для физических. Срок депозита — до 90 дней, ставка — 3% годовых, сообщает «Коммерсант».
Бизнес
- Российский производитель сиропов через суд пытается снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz, сообщили «Ведомости». Компания подала иск к структуре итальянской компании Davide Campari — Milano, которой и принадлежат эти бренды. Первое заседание назначено на 19 июня.
- Производитель сельхозтехники CNH Industrial (бренды Case, New Holland) объявил об уходе из России и продаже бизнеса примерно за $60 млн. В марте 2022-го компания уже приостановила поставки. Покупатель бизнеса в заявлении на сайте компании не называется, пишет РБК.
- Подольский городской суд признал незаконным требование Wildberries для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров. Иск к компании в начале марта подал Роспотребнадзор, суд удовлетворил его 13 апреля 2023 года.
- Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались Минцифры на рост затрат на присоединение объектов связи к электросетям, передает РБК. Компании просят пересмотреть тарифы, иначе стоимость услуг для абонентов вырастет, а конкуренция и темпы строительства сетей снизятся.
- Российское юрлицо H&M по итогам 2022 года получило 9,7 млрд рублей чистого убытка, пишут «Ведомости». В 2021 году компания получила прибыль в 9,4 млрд рублей. Выручка за год упала с 71,6 млрд до 29,2 млрд рублей.
Фото на обложке: Olga e Alexia /
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