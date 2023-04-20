Китайские производители начали предустанавливать RuStore на свои устройства

Китайские производители электроники начали предустанавливать российский интернет-магазин приложений RuStore на свои устройства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Компания Tecno подтвердила изданию эти сведения, по словам собеседников, производители Realme, Xiaomi, Infinix, Itel и Vivo также предустанавливают RuStore на гаджеты, предназначенные для поставок в РФ.
Российский маркетплейс приложений RuStore внесли в список программ, обязательных к предустановке на продающиеся в стране смартфоны, 1 января. Весной Минцифры представило порядок предустановки. По правилам, RuStore необходимо интегрировать с системой в той же степени, что и штатные маркетплейсы приложений.
Производители и продавцы электроники просили ведомство пересмотреть новые правила, поскольку остерегались, что такие требования приведут к отключению производителей от сервисов Google по всему миру.
В РФ уже продаются некоторые модели китайских брендов с предустановленным отечественным интернет-магазином, говорит источник «Ъ» и подтверждают в Минцифры. Однако что это за девайсы, не уточняется.
По словам адвоката КА Pen & Paper Виктора Рыкова, некоторые производители могут быть ограничены условиями лицензионного соглашения с Google. Поэтому предустановка RuStore для них чревата определенными рисками, в частности, корпорация может прекратить делиться частью прибыли от платежей Play Store.
При этом в Tecno уточнили, что не нарушают договоренностей с американской компанией.
Еще одни источник издания отмечает, что сегодня в России предустановка отечественного маркетплейса с завода требуется от всех производителей девайсов.
«Причем как-то спрятать или добавить "пустую" иконку на рабочий стол не получится, Минцифры требует именно установленный APK-файл приложения», — говорит собеседник «Ъ».
RuStore завершил бета-тестирование, которое проводилось с мая 2022 года, в феврале. Маркетплейс открыл возможность размещать приложения для иностранных разработчиков. Одним из первых зарубежных приложений стал сервис с короткими видео Likee.
Фото на обложке: ra2 studio /
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