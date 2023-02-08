RuStore завершил бета-тестирование и открыл доступ для иностранных разработчиков

Российский магазин приложений RuStore для Android вышел из режима бета-тестирования и открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе VK, которая занимается развитием стора.

Магазин приложений находился в режиме бета-тестирования с 25 мая 2022 года. На старте бета-версии в нем было доступно порядка 100 приложений, сейчас их около 5 тыс.

«На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина», — сообщил вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков, слова которого приводит VK.

Сейчас в RuStore пользователям доступны простая авторизация по номеру телефона, через VK ID, «Cбер ID», «Яндекс ID»; быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки.

Иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли — интерфейс перевели на английский язык.

В RuStore опубликовано порядка 5 тыс. приложений, а на платформе зарегистрирваны 3,5 тыс. издателей. В приложениях можно совершать встроенные покупки, оплачивать подписки и платные приложения банковской картой, через СБП и со счета мобильного телефона. RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

Фото на обложке: VK