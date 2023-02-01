RuStore добавил «Сбер ID» и оплату по SberPay

Пользователи официального российского магазина приложений для Android — RuStore — получили возможность оплатить подписку, приложения, игры, фильму и музыку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay, говорится в сообщении VK.
Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не нужно будет вводить вручную — карты подтянутся автоматически.
Для проведения платежа через SberPay нужно нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в «СберБанк Онлайн».
Платные приложения — игры и другие сервисы — появились В RuStore в январе 2023 года. Ранее пользователям была доступна оплата только российскими банковскими картами, используя Систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона.
RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. В магазине приложений сейчас размещено порядка 4 тыс. приложений и представлено 3 тыс. компаний-разработчиков.
Фото: VK
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