RuStore добавил «Сбер ID» и оплату по SberPay

Пользователи официального российского магазина приложений для Android — RuStore — получили возможность оплатить подписку, приложения, игры, фильму и музыку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay, говорится в сообщении VK.

Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не нужно будет вводить вручную — карты подтянутся автоматически.

Для проведения платежа через SberPay нужно нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в «СберБанк Онлайн».

Платные приложения — игры и другие сервисы — появились В RuStore в январе 2023 года. Ранее пользователям была доступна оплата только российскими банковскими картами, используя Систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона.

RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. В магазине приложений сейчас размещено порядка 4 тыс. приложений и представлено 3 тыс. компаний-разработчиков.

Фото: VK