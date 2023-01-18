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В RuStore добавили платные приложения

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В официальном российском магазине приложений RuStore появились платные приложения — игры и другие сервисы, говорится в сообщении VK

В RuStore добавили платные приложения

Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, используя Систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона. 

  • Обновление RuStore расширило возможности для разработчиков. В личном кабинете теперь отображается статистика по платежам: информация о покупках, их количестве и стоимости.

  • В консоли также добавили инструменты быстрой публикации приложений — после загрузки сервис автоматически будет отправлен на модерацию и после ее прохождения появится в сторе. Разработчикам также оставили возможность публиковать приложения вручную. 
  • Чтобы автоматизировать выпуск новых приложений или их обновления, появился инструмент отложенной публикации — можно запланировать выход на определенный день и время 
  • Для того, чтобы собрать обратную связь и отладить работу, RuStore позволяет разместить продукт на определенный процент пользователей, а затем постепенно расширять аудиторию. Пользователи попадут в выборку случайным образом.

RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. В магазине приложений сейчас размещено порядка 4 тыс. приложений и представлено 3 тыс. компаний-разработчиков.

Фото на обложке: VK

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