В RuStore добавили платные приложения

В официальном российском магазине приложений RuStore появились платные приложения — игры и другие сервисы, говорится в сообщении VK

Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, используя Систему быстрых платежей или со счета мобильного телефона.

Обновление RuStore расширило возможности для разработчиков. В личном кабинете теперь отображается статистика по платежам: информация о покупках, их количестве и стоимости.

В консоли также добавили инструменты быстрой публикации приложений — после загрузки сервис автоматически будет отправлен на модерацию и после ее прохождения появится в сторе. Разработчикам также оставили возможность публиковать приложения вручную.

Чтобы автоматизировать выпуск новых приложений или их обновления, появился инструмент отложенной публикации — можно запланировать выход на определенный день и время

Для того, чтобы собрать обратную связь и отладить работу, RuStore позволяет разместить продукт на определенный процент пользователей, а затем постепенно расширять аудиторию. Пользователи попадут в выборку случайным образом.

RuStore, официальный российский магазин приложений для Android, разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. В магазине приложений сейчас размещено порядка 4 тыс. приложений и представлено 3 тыс. компаний-разработчиков.

Фото на обложке: VK