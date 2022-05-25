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VK запустила бета-версию магазина приложений RuStore

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств на Android, говорится в сообщении компании.

VK запустила бета-версию магазина приложений RuStore

Загрузка RuStore доступна на официальной странице магазина rustore.ru. На старте бета-версии доступно порядка 100 приложений, в том числе сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры.

Интерфейс RuStore

Интерфейс RuStore

Части разработчиков доступен личный кабинет, через который который можно самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время компания обещает открыть его для всех. 

Проверять приложения на отсутствие вредоносного кода будет «Лаборатория Касперского».

Планируется, что летом 2022 года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года VK запустит аналитические и маркетинговые инструменты.

  • Разработку российского аналога App Store и Google Play ведет VK совместно с Минцифры. Сообщалось, что RuStore также будет доступен для зарубежных разработчиков. Кроме того, магазин приложений собираются сделать обязательным для предустановки на смартфоны. Требование подкрепят законом — его разрабатывает Минцифры.
  • 16 мая для скачивания всем желающим также стал доступен российский магазин приложений NashStore. В него уже добавлено более 1 тыс. приложений. Разработкой этого магазина приложений занималась АНО «Цифровые платформы».

Фото на обложке: VK

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