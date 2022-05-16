Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания всем желающим с официального сайта nashstore.ru, говорится в сообщении, поступившем в редакцию RB.RU. С 9 мая платформа была открыта для разработчиков.

«Мы полны решимости создать не просто независимую и суверенную платформу для России и Республики Беларусь, но и площадку с мощной экосистемой для дистрибуции и развития приложений. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он добавил, что «не ждет от Google поддержки». Так, по словам Щельцина, корпорация уже накладывает ограничения на Android, для установки NashStore пользователям придется изменить настройки телефона и разрешить установку приложений из «неизвестных источников».

В настоящее время в NashStore добавлено более 1 тыс. приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», «Альфа-Банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефть»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans.

В магазине также зарегистрировались разработчики малоизвестных приложений и неофициальных клиентов популярных сервисов, например, Telegram -— Colibri X и мессенджера ВКонтакте — Fast VK.

«Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяется приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина», — заявил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

NashStore представляет собой магазин приложении‌ для Android. Его создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. Пользователи могут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Он позволяет гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисам без ограничении‌.

Как ранее сообщили в Минцифры, основную разработку отечественного магазина приложений ведет VK. При этом ведомство договорилось о создании магазина приложений с несколькими крупными российскими IT-компаниями.

Фото на обложке: Unsplash