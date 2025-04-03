Правительство предложило расширить практику форвардных контрактов на электронику

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минцифры и Минфину расширить применение форвардных контрактов на планшеты, ноутбуки, серверы и другую вычислительную технику в целях поддержки российского сектора электроники. С поручением ознакомился «Коммерсантъ».

Что поручено? Министерствам предстоит до 6 июня представить предложения по форвардным контрактам, которые фиксируют условия будущих сделок между производителями и заказчиками. Также необходимо проработать вопрос запуска программы льготного лизинга для заказчиков российской электроники.

Минпромторг получил дополнительное поручение ограничить параллельный импорт определенных брендов. Как сообщил источник, близкий к правительству, из списка могут исключить американские Dell и HP.

Причины новых мер. Работа по новым мерам поддержки вызвана сокращением государственного финансирования производителей электротехники, считает Иван Покровский, директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Он отметил, что новые конкурсы на поддержку НИОКР гражданского электронного оборудования не проводятся больше года. В Минпромторге же уверены, что успешная реализация форвардных контактов повысит конкурентоспособность и укрепит позиции российских производителей как на внутреннем, так и внешнем рынках.

В начале года ассоциация «Руссофт» спрогнозировала тренды, которые станут ключевыми в сфере IT. В первую очередь эксперты назвали импортозамещение на объектах критической информационной инфраструктуры, которое заключается в переходе на отечественное ПО с помощью в том числе форвардных контрактов на разработку.

Сейчас эксперты предсказывают замедление IT-рынка. Гендиректор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев отметил, что российские IT-компании приостановили инвестпрограммы, а некоторые поставили на паузу закупки отечественного ПО.

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