Российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт иностранной техники
Отечественные производители электроники попросили власти ограничить параллельный импорт зарубежных ноутбуков, планшетов и смартфонов для поддержки российского рынка. Об этом на совещании в Совфеде заявила глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева, передает «Коммерсантъ».
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Другие предложения. Бизнес также предложил субсидировать продажи российской электроники через льготные кредиты для ритейлеров, установить дополнительный утильсбор с производителей техники и ввести кешбэк для покупателей российских устройств.
Зачем нужны изменения? По словам Легостаевой, из-за низких продаж отечественной электроники в потребительском сегменте государство ежегодно теряет около 12 млрд рублей. Предложенные меры рассчитаны на ближайшие три года.
Глава АНО ВТ также добавила, что доля российских производителей мобильных устройств в 2024 году составила менее 12%, хотя производственные мощности позволяют увеличить выпуск в 10 раз. Однако сейчас меры господдержки в этом сегменте отсутствуют, отметила она.
Первый вице-президент производителя IT-оборудования «Аквариус» Дмитрий Титов подчеркнул, что в России есть достаточные мощности для обеспечения государства, бизнеса и россиян современной электроникой. По словам Титова, предложения по льготному лизингу уже рассматриваются в Минпромторге, Минцифры и Минфине.
Реакция рынка. Участники рынка ритейла при этом поддержали лишь часть инициатив, предложенных АНО ВТ, в частности, льготное кредитование и введение кешбэка. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов выступил против ограничения параллельного импорта и дополнительного утильсбора. Он считает, что в результате этого стоимость товаров может увеличиться, качество — ухудшиться, а нелегальный рынок — вырасти.
- В 2023 году АНО ВТ уже предлагала ограничить параллельный импорт 20 иностранных брендов вычислительной техники. А в апреле 2024 года организация попросила запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков и предоставить льготные кредиты для производства российской техники.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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