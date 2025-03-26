Российские производители электроники попросили ограничить параллельный импорт иностранной техники

Отечественные производители электроники попросили власти ограничить параллельный импорт зарубежных ноутбуков, планшетов и смартфонов для поддержки российского рынка. Об этом на совещании в Совфеде заявила глава автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева, передает «Коммерсантъ».

Другие предложения. Бизнес также предложил субсидировать продажи российской электроники через льготные кредиты для ритейлеров, установить дополнительный утильсбор с производителей техники и ввести кешбэк для покупателей российских устройств.

Зачем нужны изменения? По словам Легостаевой, из-за низких продаж отечественной электроники в потребительском сегменте государство ежегодно теряет около 12 млрд рублей. Предложенные меры рассчитаны на ближайшие три года.

Глава АНО ВТ также добавила, что доля российских производителей мобильных устройств в 2024 году составила менее 12%, хотя производственные мощности позволяют увеличить выпуск в 10 раз. Однако сейчас меры господдержки в этом сегменте отсутствуют, отметила она.

Первый вице-президент производителя IT-оборудования «Аквариус» Дмитрий Титов подчеркнул, что в России есть достаточные мощности для обеспечения государства, бизнеса и россиян современной электроникой. По словам Титова, предложения по льготному лизингу уже рассматриваются в Минпромторге, Минцифры и Минфине.

Реакция рынка. Участники рынка ритейла при этом поддержали лишь часть инициатив, предложенных АНО ВТ, в частности, льготное кредитование и введение кешбэка. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов выступил против ограничения параллельного импорта и дополнительного утильсбора. Он считает, что в результате этого стоимость товаров может увеличиться, качество — ухудшиться, а нелегальный рынок — вырасти.

В 2023 году АНО ВТ уже предлагала ограничить параллельный импорт 20 иностранных брендов вычислительной техники. А в апреле 2024 года организация попросила запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков и предоставить льготные кредиты для производства российской техники.

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