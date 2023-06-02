Власти могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт для 20 иностранных брендов вычислительной техники, узнал «Коммерсантъ». Такое предложение ведомству поступило от консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway).

Исключить из схемы параллельного импорта предлагается продукцию таких производителей, как Asus, Acer, PureStorage, Basler, HPE, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

По словам одного из источников издания, Минэкономразвития рассматривает более широкий список, куда входят в том числе IBM, Dell, HP, Oracle, NetApp, Cisco, Fusitsu, xFussion, Inspur, Hitachi, Arista, Quanta Supermicro

В Минпромторге подтвердили, что в ведомстве рассматривают такое предложение. По словам собеседника издания, «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».

Представитель производителя вычислительной техники «Аквариус» позитивно оценил возможные изменения, указав, однако, что полностью отказаться от параллельного импорта не удастся. По его мнению, ограничивать ввоз оборудование следует только в том случае, если его производство налажено в России.

При этом в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считают, что такие ограничение поспособствует росту цен на оборудование.

Основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков также указывает на негативные последствия от такого решения. По его словам, это замедлит развитие целых IT-направлений, включая финтех.

«Сейчас российские СХД и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка, как в количественном плане, так и в техническом», — отмечает Кулаков.

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