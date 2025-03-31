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Минэк отобрал банки для новой льготной программы кредитования МСП

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Минэк отобрал банки для новой льготной программы инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили Forbes в министерстве. Она будет действовать вместо завершившейся программы кредитования МСП «1764» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Минэк отобрал банки для новой льготной программы кредитования МСП
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В сравнении с предыдущей программой список кредитных организаций стал гораздо меньше. В него вошло лишь 17 банков вместо 91: «Сбербанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Т-Банк», «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», «МСП Банк», «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», «Экспобанк», ВТБ, МКБ, «Россия», «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», банк «Ак Барс» и «Центр-инвест».

«При отборе кредитных организаций ключевым приоритетом было обеспечение надежной защиты прав и интересов малого и среднего бизнеса. Поэтому для реализации программы льготного кредитования сектора отбирались устойчивые банки», — заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Ежегодный лимит кредитования в 2025–2030 годах установлен в размере 100 млрд рублей. Предприниматели смогут получать кредиты с апреля. В рамках реализации программы продолжится субсидирование кредитов, выданных в 2019-2024 годах по программе «1764».

Кто получит льготы? Сократилось и количество отраслей, компании из которых смогут воспользоваться льготным кредитом. Поддержка будет доступна МСП из научно-технической сферы, туризма, обрабатывающего производства, транспортировки, хранения и IT. Ранее список включал 15 отраслей, включая сельское хозяйство, строительство и ЖКХ.

Привязка к ставке ЦБ. При этом льготная ставка зависит от ключевой ставки. Если последняя выше 12%, то льготная ставка будет на 3,5% ниже ключевой, но не больше 17,5%. Если ключевая ставка ниже 12%, то льготная ставка будет на 2,5% ниже ключевой, но не меньше 3%. Раньше ставки были ниже: для малых предприятий — на 8,75% меньше ключевой, а для средних — на 7,75% меньше.

  • 17 марта Корпорация МСП сообщила, что малый и средний бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизинга до 2030 года. Глава организации Александр Исаевич отметил, что совокупная поддержка поможет к 2030 году увеличить доход на одного работника МСП в 1,2 раза быстрее роста ВВП.

Фото на обложке: N Universe / Shutterstock / FOTODOM

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