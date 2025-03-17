МСП получат не менее 18 млрд рублей льготного лизинга до 2030 года

Малый и средний бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования до 2030 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщили в Корпорации МСП.

«В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 млрд рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отмечается, что оператором новой программы стала «дочка» Корпорации МСП — «МСП Лизинг».

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что эта программа в совокупности с другими мерами поддержки позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. По словам Исаевича, новые регионы продолжают оставаться в приоритете, поэтому для них предусмотрены дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна бизнесу в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий.

Обрабатывающая промышленность. Для предприятий обрабатывающей промышленности доступен лизинг на сумму от 5 млн до 50 млн рублей на срок от 13 до 36 месяцев. Авансовый платеж составляет 20% от стоимости оборудования, а минимальная стоимость предмета лизинга — 3 млн рублей.

Легкая промышленность. Для субъектов МСП в сфере легкой промышленности предусмотрен лизинг от 3 млн до 50 млн рублей, с теми же сроками и авансовым платежом в 20%. Минимальная стоимость предмета лизинга — 500 тыс. рублей.

Новые регионы. Микро- и малые предприятия из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут взять оборудование в лизинг на сумму от 1 млн до 50 млн рублей со сроком от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Его минимальная стоимость — 500 тыс. рублей.

В конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что малый и средний бизнес достиг рекордной доли в ВВП России. Доля таких компаний в экономике страны по итогам 2023 года выросла до 21,7% (34,5 трлн рублей).

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