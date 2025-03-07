В списке товаров параллельного импорта станет меньше косметики и бытовой химии

Минпромторг подготовил изменения в список товаров параллельного импорта — в нем станет меньше косметики и бытовой химии. Соответствующий приказ может быть подписан ведомством до конца марта, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов. Его слова передает ТАСС.

«Изменения готовы, планы остаются такими же — первый квартал еще не закончился. Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются. Но основной подход направлен на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт», — рассказал Чекушов.

Зачем нужны изменения? Чиновник подчеркнул, что российские производители косметики и бытовой химии «уже добились успеха», что делает сокращение перечня логичным шагом. Однако в список также добавятся бренды в части инвестиционного импорта, необходимые для нужд промышленных предприятий, особенно в рамках реализации нацпроектов технологического лидерства.

Чекушов также уточнил, что механизм параллельного импорта налажен, и ни власти, ни бизнес не жалуются на его работу, поэтому изменений в самой системе не предвидится. «И потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают эффективность механизма», ― пояснил замминистра Минпромторга.

Перечень товаров для параллельного импорта планировалось постепенно уменьшать по мере наполнения рынка товарами российского производства. За время действия механизма, по данным на конец 2024 года, объем ввоза продукции по нему снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта отдельных категорий товаров в марте 2022 года для повышения устойчивости российской экономики.

В июне 2022 года ввоз в страну товаров без согласия правообладателей организовали маркетплейсы. Одним из первых продукцию по параллельному импорту (товары Apple) стал поставлять Ozon.

Фото на обложке: Flashpop / Getty Images