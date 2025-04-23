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Минпромторг сформулировал условия возвращения западных компаний в Россию

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
В Минпромторге разработали рекомендации по условиям возврата иностранных компаний в Россию, ведомство будет их реализовывать в соответствии с указаниями руководства государства, сообщил ТАСС замглавы министерства Василий Осьмаков в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».
Минпромторг сформулировал условия возвращения западных компаний в Россию
  1. Новости

«Подготовили, детально не комментирую», — заявил Осьмаков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Руководство страны в лице президента, в лице первого вице-премьера Дениса Валентиновича (Мантурова — прим. ред.), в лице премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина озвучило, в принципе, все базовые критерии. <…> Мы просто будем их исполнять и все, возможно, детализируя», — добавил замглавы ведомства.

  • Ранее, 10 апреля, в Минфине обозначили базовый критерий возвращения ушедших из России западных компаний — такие бренды смогут вернуться только на рыночных условиях, сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев.
  • В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
  • Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Фото на обложке: Freepik

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