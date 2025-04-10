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Минфин обозначил базовый критерий возвращения западных компаний в Россию

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Базовым критерием возвращения ушедших из России западных компаний являются рыночные условия, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. Об этом сообщает ТАСС.
Минфин обозначил базовый критерий возвращения западных компаний в Россию
  1. Новости

Он уточнил, что ведомство уже подготовило проект, посвященный условиям возврата иностранных организаций. «Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — сказал Яковлев.

По его словам, для компаний, которые имеют намерение вернуться на отечественный рынок, нужно обеспечить необходимые условия. При этом российские компании, заменившие ушедших участников рынка, не должны быть ущемлены.

  • В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
  • Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
  • Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.

Фото на обложке: James Yarema / Shutterstock / FOTODOM

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