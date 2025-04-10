Минфин обозначил базовый критерий возвращения западных компаний в Россию

Он уточнил, что ведомство уже подготовило проект, посвященный условиям возврата иностранных организаций. «Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — сказал Яковлев.

По его словам, для компаний, которые имеют намерение вернуться на отечественный рынок, нужно обеспечить необходимые условия. При этом российские компании, заменившие ушедших участников рынка, не должны быть ущемлены.

В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.

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