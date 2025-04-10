Минфин обозначил базовый критерий возвращения западных компаний в Россию
- Новости
Он уточнил, что ведомство уже подготовило проект, посвященный условиям возврата иностранных организаций. «Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — сказал Яковлев.
По его словам, для компаний, которые имеют намерение вернуться на отечественный рынок, нужно обеспечить необходимые условия. При этом российские компании, заменившие ушедших участников рынка, не должны быть ущемлены.
- В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
- Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
- Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.
Фото на обложке: James Yarema / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть пункт выдачи заказов»
- 1 В Минфине заявили, что пока не получили заявок от желающего вернуться иностранного бизнеса При этом число сделок по уходу иностранцев сократилось, отметили в ведомстве 02 апреля 13:57
- 2 Минфин начал разрабатывать требования для возврата западного бизнеса Необходимо будет согласование с правительственной подкомиссией и другими министерствами 19 марта 20:14
- 3 Ликвидная часть ФНБ снизилась до минимума с 2019 года Но может пополниться за счет неучтенных нефтегазовых доходов 10 марта 13:05
- 4 Минфин предложил регламентировать площади магазинов вейпов и сигарет В городах они должны быть более 50 кв. м 28 февраля 17:39