Правительство РФ скорректировало таможенные пошлины на парфюмерию и косметику
Правительство России внесло изменения в перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, импортируемых из недружественных стран и облагаемых повышенными таможенными пошлинами в размере 35%. Соответствующие поправки утверждены в постановление №2240, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.
- Новости
В список ограничений вошли духи, туалетная вода, средства для ухода за кожей, макияжа губ, волос, а также пудра. При этом для французских товаров в категориях «духи», «туалетная вода» и «средства для волос» пошлина снижена до 20%.
Кроме того, из перечня стран, чья продукция облагается дополнительными пошлинами, исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Франция и Италия получили исключения в отдельных категориях.
Минпромторг подчеркивает, что введение заградительных пошлин уже принесло результаты: в 2024 году объем российского производства вырос на 22%, а доля национальных брендов на рынке достигла 68%, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с 2023 годом. Дополнительные пошлины на ввоз отдельных товаров из недружественных стран действуют до конца 2025 года.
- В конце марта на фоне укрепления рубля таможня изменила подход к расчету таможенной стоимости товаров. Представители логистических компаний рассказали, что импортеров обязывают указывать в декларации сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как было ранее.
Фото на обложке: Madalina Z / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 ФТС изменила подход к расчету таможенной стоимости на фоне укрепления рубля Импортеры вынуждены рассчитывать ТС по невыгодному курсу 28 марта 12:03
- 2 Таможенная логистика: все о ее функциях, задачах и инструментах Ее основная цель — снизить риски задержек, штрафов и дополнительных расходов 27 марта 08:54
- 3 В Тюмени таможенники изъяли 56 кг дубайского шоколада На общую сумму 940 тыс. рублей 10 января 15:31
- 4 Ozon запустит собственного таможенного брокера для заграничных товаров Это удешевит товары из Китая и ускорит их доставку 15 ноября 12:51