Правительство РФ скорректировало таможенные пошлины на парфюмерию и косметику

Правительство России внесло изменения в перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, импортируемых из недружественных стран и облагаемых повышенными таможенными пошлинами в размере 35%. Соответствующие поправки утверждены в постановление №2240, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

В список ограничений вошли духи, туалетная вода, средства для ухода за кожей, макияжа губ, волос, а также пудра. При этом для французских товаров в категориях «духи», «туалетная вода» и «средства для волос» пошлина снижена до 20%.

Кроме того, из перечня стран, чья продукция облагается дополнительными пошлинами, исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Франция и Италия получили исключения в отдельных категориях.

Минпромторг подчеркивает, что введение заградительных пошлин уже принесло результаты: в 2024 году объем российского производства вырос на 22%, а доля национальных брендов на рынке достигла 68%, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с 2023 годом. Дополнительные пошлины на ввоз отдельных товаров из недружественных стран действуют до конца 2025 года.

В конце марта на фоне укрепления рубля таможня изменила подход к расчету таможенной стоимости товаров. Представители логистических компаний рассказали, что импортеров обязывают указывать в декларации сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля на момент оплаты товара, а не подачи декларации, как было ранее.

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