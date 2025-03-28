ФТС изменила подход к расчету таможенной стоимости на фоне укрепления рубля

Руководитель отдела внешнеэкономической деятельности EASTEX Юлия Георгиевская сообщила, что ее компания неоднократно сталкивалась с такой практикой: если курс на момент оплаты был выше, чем на момент подачи декларации таможенной стоимости (ДТС), то таможенники просят рассчитать ТС исходя из первого курса. И наоборот: если курс на дату оплаты был ниже, то органы просят рассчитывать ТС исходя из курса на дату подачи ДТС.

Что изменилось? Представители компаний отметили, что такой подход формально соответствует закону: согласно статье 39 Таможенного кодекса ЕАЭС, ТС равна фактически уплаченной за товар цене. Однако до недавнего времени эта норма не применялась, вместо нее таможенники руководствовались пунктом 23 Решения коллегии ЕЭК от 16 октября 2018 года № 160, который регламентирует пересчет из одной валюты в другую в день подачи ДТС.

Что говорят импортеры? Участники рынка отметили, что подход таможенников изменился сразу после укрепления рубля, поскольку производить расчеты по старой схеме стало невыгодно. Директор департамента таможенного оформления FM Logistic Елена Парамонова заявила, что из-за колебаний курсов валют и изменений подходов таможенных органов потери импортеров могут достигать десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Позиция регулятора. В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили «Ведомостям», что получают от участников рынка обращения по поводу вышеописанной практики. Представитель ведомства отметил, что в данный момент в рамках ЕЭК экспертная группа работает над внесением изменений в нормативные правовые акты Коллегии ЕЭК.

ФТС из-за сложившейся ситуации провела вебинар, в ходе которого начальник отдела методологии контроля таможенной стоимости Антон Дышко признал существование конфликта и сообщил, что ФТС запросила позицию Минфина. В министерстве признали приоритетность подхода, изложенного в Таможенном кодексе ЕАЭС. Однако, поскольку он не является обязательным нормативным актом, ситуация, по словам участников рынка, не стала более определенной.

Курс доллара на валютном рынке Форекс 18 марта опустился ниже 82 рублей, до минимального с июня 2024 года значения. В течение последующих нескольких дней американская валюта укрепилась, на 12:02 мск 28 марта она торговалась в районе 83,6 рубля. Эксперты объясняют перепады курса с улучшением отношений между Россией и США.

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