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В RuStore начали появляться приложения от зарубежных разработчиков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В RuStore начали появляться иностранные приложения – одним из первых стала социальная сеть с короткими видеороликами Likee. Доступ для зарубежных разработчиков RuStore открыл в феврале.

В RuStore начали появляться приложения от зарубежных разработчиков

О появлении иностранных приложений в RuStore сообщил директор компании по работе с партнерами Илья Ульянов. Одним из первых приложений от разработчиков не из России в RuStore стала социальная сеть с короткими вертикальными видеороликами Likee.

По словам Ульянова, в ближайшее время в RuStore появится гораздо больше приложений от разработчиков из-за рубежа. Всего же с магазином приложений сотрудничают более 4 тыс. издателей, добавил Ульянов.

Открытое бета-тестирование магазина приложений RuStore запустили в мае 2022 года. Тестирование было завершено в феврале 2023 года, вместе с тем RuStore открыл к магазину доступ для иностранных разработчиков.

По данным на март текущего года, доля RuStore на рынке магазинов приложений составила 2-3%, подсчитали мобильные операторы.

Фото на обложке: ra2 studio / Shutterstock

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