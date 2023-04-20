Суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries

Подольский городской суд признал незаконным требование Wildberries для покупателей оплачивать возврат бракованных товаров. Иск к компании в начале марта подал Роспотребнадзор, суд удовлетворил его 13 апреля 2023 года, узнал РБК.

В случае обнаружения у товара недостатков, не обговоренные продавцом, покупатель имеет право требовать замену на продукцию той же марки.

Клиент также может потребовать заменить товар на другой с перерасчетом стоимости, безвозмездно устранить дефекты или же отказаться от покупки и получить ее полную стоимость обратно.

Взимание или удержание денежных средств маркетплейсом при отказе от бракованного товара — нарушение действующего законодательства, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Wildberries уверены, что суд не разобрался в обстоятельствах дела в полной мере. К тому же, на заседании отсутствовали представители платформы, так как их не известили надлежащим образом. Компания намерена оспорить решение суда.

В компании также подчеркнули, что возврат бракованных вещей остается для покупателей бесплатным, а пользователь оплачивает возврат только в случае, когда товар оказался должного качества и происходит «злоупотребление бесплатными сервисами компании». В Wildberries сообщили, что подобная мера применяется к клиентам, заказывающим большое количество вещей с малым процентом выкупа.

В середине апреля Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписали меморандум, который регулирует работу маркетплейсов с продавцами и владельцами ПВЗ. Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта.

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