Российские маркетплейсы договорились «не допускать пожаров» при работе с продавцами и ПВЗ

Ozon, «Сбермегамаркет», Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Корпорация МСП подписали меморандум, который регулирует работу с партнерами площадок — продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.
В документе отражено, что маркетплейсы должны вести работу «исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применять принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремиться создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства».
Корпорация МСП создаст на цифровой платформе МСП.РФ специальный раздел, где будет принимать обращения от продавцов маркетплейсов и ПВЗ и проверять каждое.
«Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования <…>. Наша общая задача — не допускать пожаров», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также КМСП планирует в ближайшее время обсудить с маркетплейсами наиболее острые вопросы — оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами.
Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
- 2 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ВОЗМОЖНОСТИ
12 апреля 2023
14 апреля 2023
14 апреля 2023