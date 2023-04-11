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Российские маркетплейсы договорились «не допускать пожаров» при работе с продавцами и ПВЗ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon, «Сбермегамаркет», Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Корпорация МСП подписали меморандум, который регулирует работу с партнерами площадок — продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Российские маркетплейсы договорились «не допускать пожаров» при работе с продавцами и ПВЗ

В документе отражено, что маркетплейсы должны вести работу «исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применять принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремиться создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства».

Корпорация МСП создаст на цифровой платформе МСП.РФ специальный раздел, где будет принимать обращения от продавцов маркетплейсов и ПВЗ и проверять каждое.

«Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования <…>. Наша общая задача — не допускать пожаров», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Также КМСП планирует в ближайшее время обсудить с маркетплейсами наиболее острые вопросы — оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами.

Вопрос взаимодействия маркетплейсов со своими партнерами стал актуальным на фоне конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта.

Фото на обложке: Unsplash

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