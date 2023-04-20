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Крупнейший банк Кипра закроет счета 4 тыс. россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший банк Кипра закроет счета 4 тыс. россиян. Это коснется тех, кто не является резидентами стран Евросоюза. Bank of Cyprus опасается введения санкций со стороны США и Великобритании, которые запретили оказывать гражданам России различные услуги.

Крупнейший банк Кипра закроет счета 4 тыс. россиян

Четыре тысячи российских клиентов Bank of Cyprus получили уведомления от банка о закрытии их счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение банка.

В банке заявили, что закроют счета тех россиян, кто не является резидентами стран Евросоюза. Свое решение Bank of Cyprus обосновал «соответствием политике принятия клиентов с соответствующей склонностью к риску».

По словам представителя банка, организация решила закрыть счета российских клиентов после того, как 24 февраля 2022 года членство России в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) было приостановлено.

О том, что крупнейший банк Кипра вскоре закроет счета россиян, впервые стало известно 19 апреля. Сообщалось, что счета будут закрыты в течение двух месяцев, а вслед за Bank of Cyprus счета российских клиентов могут закрыть и другие банки.

Фото на обложке: Avatar_023 / Shutterstock

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