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Крупнейший банк Кипра стал закрывать счета клиентов из РФ — Forbes

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Самый крупный банк на Кипре — Bank Of Cyprus — разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов в течение двух месяцев. Решение Bank of Cyprus могут применить и другие кипрские банки, узнал Forbes.

Крупнейший банк Кипра стал закрывать счета клиентов из РФ — Forbes

Среди причин — статус налогового резидента РФ, наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России или «нетипичный» ВНЖ на Кипре.

Проблемы с закрытием счетов наблюдаются и у клиентов кипрских подразделений греческих банков Hellenic Bank и Alpha Bank.

В Main Trust Partner объясняют это опасениями банков из-за британских и американских санкций, которые запрещают оказывать консультационные, маркетинговые, IT, юридические, инжиниринговые услуги компаниям и гражданам из России. 

  • В середине апреля швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Банки могут использовать такие меры из-за давления на них швейцарских властей, заявивших об ужесточении контроля за исполнением санкций против России.

Фото на обложке: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock

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