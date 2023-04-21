TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России, в РФ планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году, МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году и другие события 21 апреля.

У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреля