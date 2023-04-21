У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреля

Карина Пардаева
TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России, в РФ планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году, МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году и другие события 21 апреля.
У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России. Блокировки будут осуществляться без предупреждения.
- Польша и страны Балтии предложили отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает «Коммерсантъ».
- Банки взыскивают с международного рейтингового агентства Fitch деньги за неоказанные услуги. Они требуют вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны, передаеют «Ведомости».
Бизнес
- В России планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году. Их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек».
- Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» миллиардеров из России журнала Forbes. Согласно рейтингу издания, за год состояние основателя Telegram сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд.
- Немецкая Continental, владеющая заводом шин в Калуге, подписала соглашение о продаже доли в своем российском дистрибьюторе. Покупателем станет компания, связанная с владельцем бренда «Столото» Арменом Саркисяном, пишет «Коммерсантъ».
- МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году. На этом рынке компании придется конкурировать с «Яндексом» и VK.
- Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы, который еще год назад испытывал серьезный отток клиентов, изменилась в первом квартале. Число запросов на съем высокобюджетного жилья за три первых месяца этого года выросло на 15–17%, а объем предложения стабилизировался, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Vibe Images /
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