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У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреля

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России, в РФ планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году, МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году и другие события 21 апреля.

У рейтингового агентства Fitch требуют вернуть деньги, инвестиции в рекламные технологии: главное 21 апреля

Финансы

  • Грузинский TBC Bank предупредил клиентов о закрытии их счетов при выявлении транзакций, нарушающих санкции против России. Блокировки будут осуществляться без предупреждения.
  • Польша и страны Балтии предложили отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает «Коммерсантъ».
  •  Банки взыскивают с международного рейтингового агентства Fitch деньги за неоказанные услуги. Они требуют вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны, передаеют «Ведомости».

Бизнес

  • В России планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году. Их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек». 
  • Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» миллиардеров из России журнала Forbes. Согласно рейтингу издания, за год состояние основателя Telegram сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд. 
  • Немецкая Continental, владеющая заводом шин в Калуге, подписала соглашение о продаже доли в своем российском дистрибьюторе. Покупателем станет компания, связанная с владельцем бренда «Столото» Арменом Саркисяном, пишет «Коммерсантъ».
  • МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году. На этом рынке компании придется конкурировать с «Яндексом» и VK.
  • Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы, который еще год назад испытывал серьезный отток клиентов, изменилась в первом квартале. Число запросов на съем высокобюджетного жилья за три первых месяца этого года выросло на 15–17%, а объем предложения стабилизировался, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Vibe Images / Shutterstock

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