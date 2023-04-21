МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии цифровой рекламы к 2026 году

МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году. В первую очередь средства пойдут на развитие динамического ретаргетинга — персонализированных товарных рекомендациях, которые сформированы на анализе данных о покупательском поведении. На этом рынке компании придется конкурировать с «Яндексом» и VK.
Разработка технологии включает создание модели, которая на анализе данных будет формировать наиболее релевантные рекомендации, и ее обучение на обезличенных данных для создания портрета покупательского поведения в интернете, пишет «Коммерсантъ».
В МТС сообщили, что модель компании уже тестируют несколько компаний на рынке электронной коммерции. Проекты в области ретаргетинга планируют развивать и в Tele2, «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»).
Участники рекламного рынка оценивают сегмент таких услуг в 2–2,5 млрд рублей.
- В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться: он вырастет на 10% после падения в 2022 году на 25–30%. Местные компании минимум на 20% увеличат расходы на рекламу.
Фото на обложке: МТС
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