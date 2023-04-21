МТС инвестирует до 1 млрд рублей в рекламные технологии к 2026 году. В первую очередь средства пойдут на развитие динамического ретаргетинга — персонализированных товарных рекомендациях, которые сформированы на анализе данных о покупательском поведении. На этом рынке компании придется конкурировать с «Яндексом» и VK.

МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии цифровой рекламы к 2026 году