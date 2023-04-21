В России планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году

Структуры экс-министра связи Леонида Реймана намерены наладить в 2023 году производство потребительских смартфонов, планшетов и ноутбуков. У устройств будет собственная ОС РОСА. Их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек». В будущем планируется поставлять электронику в государственные и корпоративные сегменты.
В 2024 году компания подаст заявку на включение этих устройств в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры, узнал «Коммерсантъ».
Сначала техника будет предназначена для государственного и бизнес-сектора, позднее может выйти и в потребительский сегмент. Источник издания, близкий к «Рутек», добавил, что у мобильной ОС есть собственный маркетплейс, в котором присутствует около десяти приложений, какие именно, он не назвал.
Другой собеседник газеты предположил, что «Рутек» может начать совместное производство с F+tech, последняя в апреле уже сообщала о запуске производства смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» в Калининграде.
Фото на обложке: sasirin pamai /
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