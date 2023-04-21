Структуры экс-министра связи Леонида Реймана намерены наладить в 2023 году производство потребительских смартфонов, планшетов и ноутбуков. У устройств будет собственная ОС РОСА. Их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек». В будущем планируется поставлять электронику в государственные и корпоративные сегменты.

В России планируют выпустить смартфоны и планшеты на ОС РОСА в 2023 году