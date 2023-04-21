Wildberries утвердил новый механизм взысканий за подмены товаров

Wildberries утвердил с Согласовательной комиссией «Опора России» новый механизм списаний за подмены товаров. Его обновили с учетом пожеланий партнеров. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Маркетплейс начал использовать «принцип нулевого эффекта», который предполагает, что взыскания не должны влиять на заработок контрагентов. Еще до запуска их доходы увеличили на 15%, уточнили в компании.

Wildberries начал использовать новый механизм обратной связи и оспаривания подмен, также утвержден новый регламент ответов. Теперь в случае ошибочного определения виновного в подмене товара партнеры могут создать обращение в рабочем интерфейсе, выбрав соответствующую тему.

По рекомендациям Согласительной комиссии теперь на создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не 7 дней, как было раньше. При этом списание за подмену не будет удерживаться, пока идет рассмотрение заявки.

Кроме того, маркетплейс будет направлять на премии сотрудникам самовывоза все взыскания за подмену товаров в своих ПВЗ. Так компания намерена поощрять работников за внимательность при проверке.

В настоящее время из-за заморозки механизма списания доля подмен товаров в пунктах выдачи достигла 50%. И хотя площадка уверена, что большая часть сотрудников и партнеров соблюдают рекомендации и регламент, некоторые все же участвуют в подмене товаров или же проверяют их недостаточно внимательно при возврате. В результате, продавцы получают убытки.

Накануне суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров. Иск был подан Роспотребнадзором.

В середине апреля Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписали меморандум, который регулирует работу маркетплейсов с держателями ПВЗ и продавцами.

Тема стала актуальной после конфликта Wildberries с владельцами ПВЗ в середине марта. Тогда менеджеры ПВЗ требовали отменить новую систему штрафов за бракованный товар. После забастовки партнеров компании ФАС обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров.

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