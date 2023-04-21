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Wildberries утвердил новый механизм взысканий за подмены товаров

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries утвердил с Согласовательной комиссией «Опора России» новый механизм списаний за подмены товаров. Его обновили с учетом пожеланий партнеров. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries утвердил новый механизм взысканий за подмены товаров

Маркетплейс начал использовать «принцип нулевого эффекта», который предполагает, что взыскания не должны влиять на заработок контрагентов. Еще до запуска их доходы увеличили на 15%, уточнили в компании.

Wildberries начал использовать новый механизм обратной связи и оспаривания подмен, также утвержден новый регламент ответов. Теперь в случае ошибочного определения виновного в подмене товара партнеры могут создать обращение в рабочем интерфейсе, выбрав соответствующую тему.

По рекомендациям Согласительной комиссии теперь на создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не 7 дней, как было раньше. При этом списание за подмену не будет удерживаться, пока идет рассмотрение заявки. 

Кроме того, маркетплейс будет направлять на премии сотрудникам самовывоза все взыскания за подмену товаров в своих ПВЗ. Так компания намерена поощрять работников за внимательность при проверке.

В настоящее время из-за заморозки механизма списания доля подмен товаров в пунктах выдачи достигла 50%. И хотя площадка уверена, что большая часть сотрудников и партнеров соблюдают рекомендации и регламент, некоторые все же участвуют в подмене товаров или же проверяют их недостаточно внимательно при возврате. В результате, продавцы получают убытки.

Накануне суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров. Иск был подан Роспотребнадзором.

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В середине апреля Wildberries вместе с Ozon, «Сбермегамаркетом», «Яндекс.Маркетом» и Корпорацией МСП подписали меморандум, который регулирует работу маркетплейсов с держателями ПВЗ и продавцами.

Тема стала актуальной после конфликта Wildberries с владельцами ПВЗ в середине марта. Тогда менеджеры ПВЗ требовали отменить новую систему штрафов за бракованный товар. После забастовки партнеров компании ФАС обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров.

Фото на обложке: stasokulov / Shutterstock

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