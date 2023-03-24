ФАС обязала Wildberries создать специальный арбитраж для решения споров

Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейса Wildberries, который в этом месяце оказался в центре скандала, создать специальный арбитраж для решения споров.

Ранее, 14 марта, держатели пунктов выдачи заказов (ПВЗ) пришли в офис компании в Москве с требованиями отменить новую систему штрафов за бракованный товар. Возмущенные предприниматели угрожали закрытием точек, к месту даже приезжала полиция.

На следующий день владельцы ПВЗ в других регионах присоединились к забастовке. В маркетплейсе в ответ на возмущения партнеров решили заблокировать некоторые пункты. Оттуда стали вывозить товары. В конфликт вмешались представители Госдумы.

Сам маркетплейс сперва заявил, что сведения о забастовке не соответствуют действительности, но затем прекратил начислять штрафы и создал спецкомиссию по решению конфликтов с партнерами. 24 марта источники сообщили, что компания урегулировала спор.

«По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. Антимонопольное ведомство выразило готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию», — сказано в сообщении ФАС.

Кроме того, ведомство требует доработать оферту таким образом, чтобы все ее пункты были максимально ясными. Представители маркетплейса должны устранить недочеты и исключить любые двойственные толкования.

Компания также отчиталась о системе фотофиксации во время приема и замеров товаров, отмечают в ФАС.

Ранее «Яндекс.Маркет» объявил, что вводит новую схему решения конфликтных ситуаций с владельцами ПВЗ. Будет создана специальная рабочая группа, которая займется рассмотрением каждого такого случая.

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