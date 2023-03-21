«Яндекс.Маркет» создаст рабочую группу по разрешению спорных ситуаций с владельцами ПВЗ

«Яндекс.Маркет» вводит новую схему разбора конфликтных и спорных ситуаций для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказали в пресс-службе компании. Сервис создаст специальную рабочую группу, в которую войдут, в том числе, представители отраслевых ассоциаций.

Новая структура будет подсказывать, как урегулировать вопросы, с которыми обращаются держатели ПВЗ. Так, в случае, если магазин нарушит правила площадки и маркетплейс его заблокирует, представители группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, в который партнер исправит нарушения.

В компетенции группы будет рассмотрение самых разных недоразумений или спорных моментов. Речь идет как об отключении пункта за несоблюдение правил, так и о согласовании заявок на открытие новых ПВЗ. В рабочую группу можно будет обратиться, если на всех остальных этапах, например, в техподдержке площадки, не удалось решить проблему.

Ранее в Москве разразился скандал с участием маркетплейса Wildberries и работающих с ним ПВЗ. Конфликт распространился на регионы. Владельцы пунктов выдачи пришли в главный офис маркетплейса в Москве и выступили против новой системы штрафов. Она подразумевала компенсацию со стороны пункта выдачи стоимости товара в случае его возврата.

В ответ на забастовку Wildberries стал блокировать ПВЗ, что вызвало еще больше ажиотажа в соцсетях и СМИ. В результате, компании пришлось создать Согласительную комиссию. После ее первого заседания маркетплейс разблокировал отключенные ранее ПВЗ.

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