«Яндекс.Маркет» создаст рабочую группу по разрешению спорных ситуаций с владельцами ПВЗ

«Яндекс.Маркет» вводит новую схему разбора конфликтных и спорных ситуаций для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказали в пресс-службе компании. Сервис создаст специальную рабочую группу, в которую войдут, в том числе, представители отраслевых ассоциаций.
Новая структура будет подсказывать, как урегулировать вопросы, с которыми обращаются держатели ПВЗ. Так, в случае, если магазин нарушит правила площадки и маркетплейс его заблокирует, представители группы могут посоветовать сервису установить испытательный срок, в который партнер исправит нарушения.
В компетенции группы будет рассмотрение самых разных недоразумений или спорных моментов. Речь идет как об отключении пункта за несоблюдение правил, так и о согласовании заявок на открытие новых ПВЗ. В рабочую группу можно будет обратиться, если на всех остальных этапах, например, в техподдержке площадки, не удалось решить проблему.
Ранее в Москве разразился скандал с участием маркетплейса Wildberries и работающих с ним ПВЗ. Конфликт распространился на регионы. Владельцы пунктов выдачи пришли в главный офис маркетплейса в Москве и выступили против новой системы штрафов. Она подразумевала компенсацию со стороны пункта выдачи стоимости товара в случае его возврата.
В ответ на забастовку Wildberries стал блокировать ПВЗ, что вызвало еще больше ажиотажа в соцсетях и СМИ. В результате, компании пришлось создать Согласительную комиссию. После ее первого заседания маркетплейс разблокировал отключенные ранее ПВЗ.
Фото на обложке: William Potter /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 2 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 3 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 4 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 5 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
ВОЗМОЖНОСТИ
21 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023