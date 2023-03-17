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Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи по итогам первой работы спецкомиссии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries возобновил работу 15 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по итогам переговоров с инициативной группой ПВЗ и Справедливой Россией.

Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи по итогам первой работы спецкомиссии

«Онлайн-платформа возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, условие для этого — соблюдение ими договора-оферты», — сообщил RB.RU представитель Wildberries, комментируя первые результаты работы согласительной комиссии. 

Речь идет о партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми было ранее приостановлено из-за нарушения оферты.

После забастовок ПВЗ и вызванного в связи с этим резонанса в медиапространстве, Wildberries создал согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов. Сообщалось также, что менеджмент платформы собирается увеличить количество онлайн-встреч и доработать механизмы оспаривания начислений. 

Фото на обложке: https://rb.ru/news/dispute-group/ / Shutterstock

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