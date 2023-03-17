Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи по итогам первой работы спецкомиссии

Wildberries возобновил работу 15 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по итогам переговоров с инициативной группой ПВЗ и Справедливой Россией.
«Онлайн-платформа возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, условие для этого — соблюдение ими договора-оферты», — сообщил RB.RU представитель Wildberries, комментируя первые результаты работы согласительной комиссии.
Речь идет о партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество с которыми было ранее приостановлено из-за нарушения оферты.
После забастовок ПВЗ и вызванного в связи с этим резонанса в медиапространстве, Wildberries создал согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов. Сообщалось также, что менеджмент платформы собирается увеличить количество онлайн-встреч и доработать механизмы оспаривания начислений.
Фото на обложке: https://rb.ru/news/dispute-group/ /
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