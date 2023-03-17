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Wildberries создал спецкомиссию по решению споров между маркетплейсами и партнерами ПВЗ

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries создал Согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов на базе «Опоры России». Менеджмент платформы планирует также увеличить количество онлайн-встреч и доработать механизмы оспаривания начислений. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Wildberries создал спецкомиссию по решению споров между маркетплейсами и партнерами ПВЗ

В состав комиссии войдут представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, ведомств и госорганов. В «Опоре России» считают, что таким образом можно прийти к консенсусу по всем моментам, которые тревожат предпринимателей. Вопросы будут решаться не в пользу одной, а каждой из сторон, говорится в сообщении.

  • 14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Помимо этого, в персональных кабинетах сотрудников появилась информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.
  • 15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
  • Позднее Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве. 
  • Компания ранее называла информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признала, что действительно закрыла некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям платформы и предпринимают попытки сорвать работу офиса».
  • 16 марта Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров, говорится в сообщении онлайн-площадки. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее. 

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