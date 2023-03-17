Wildberries создал Согласительную комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов на базе «Опоры России». Менеджмент платформы планирует также увеличить количество онлайн-встреч и доработать механизмы оспаривания начислений. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Wildberries создал спецкомиссию по решению споров между маркетплейсами и партнерами ПВЗ