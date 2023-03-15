Wildberries назвал информацию о забастовке «не соответствующей действительности»

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries «продолжают работать в обычном режиме», информация о забастовке «не соответствует действительности», ограничений на получение заказов нет, а присутствие сотрудников ПВЗ возле офиса компании в Москве «вызывает сомнения», заявила компания.

«Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений», — заявили в пресс-службе РБК.

В Wildberries также выразили сомнения в том, что присутствовавшие у офиса компании в Москве люди были сотрудниками ПВЗ и выражали общее мнение всех владельцев партнерской сети.

«Teлеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — такую позицию высказала компания.

Как сообщалось ранее, 14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы.

15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Позднее стало известно, что Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.

Что не так с новыми правилами:

Согласно новым правилам, теперь владельцы ПВЗ обязаны платить полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет.

Протестующие против новых правил компании уверяют, что нарушения могут быть допущены на любом этапе работы с заказом, но при этом нести ответственность за подмену или отправку бракованного товары будут сотрудники ПВЗ.

Партнеры маркетплейса требуют от компании убрать все долги по браку и подменам, оставить возможность оспаривать долги и вернуть на прежний уровень (25%) размер удержания за брак и подмену.

Информацию о нарушении трудовых прав работников проверит прокуратура Московской области. Ведомство оценит, как персонал привлекается к работе, проверит порядок выплаты зарплаты, а также локальные документы, которые регламентируют штрафы для сотрудников ПВЗ Wildberries.

Ситуацией заинтересовались и в Госдуме.

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