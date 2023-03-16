Wildberries перестал начислять новые штрафы за «подмену» товаров

Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров, говорится в сообщении онлайн-площадки. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее. Это было одним из требований бастующих партнеров маркетплейса.

В компании RB.RU сообщили, что площадка «улучшила сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров». Также Wildberries сообщила, что «приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен».

Маркетплейс назвал «подмены» «крайне чувствительной» проблемой для предпринимателей и заверил, что уже несколько дней усиливает контроль, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия. Одновременно с этим Wildberiies временно заморозил механизм списаний за «подмены» с владельцев и менеджмеров ПВЗ.

В Wildberries добавили, что «усилили каналы обратной связи». По собственным данным, каждый день компания рассматривает порядка 3 тыс. тикетов по проблемным ситуациям.

«Уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», — говорится в сообщении.

14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Кроме того, в личные кабинеты сотрудников поступила информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.

15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Позднее стало известно, что Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.

Wildberries ранее назвал информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признал, что действительно закрыл некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса».

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock