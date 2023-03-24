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Wildberries уладил все разногласия с партнерами

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Wildberries уладил с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов все разногласия по 12 пунктам. Ранее сообщалось о договоренности по четырем пунктам. Об этом сообщили источники РИА Новости.

Wildberries уладил все разногласия с партнерами

Стороны договорились доработать систему контроля за товаром в каждой точке, будут вести совместную работу по вопросам, связанным с принципами начисления штрафов и премий ПВЗ. Также площадка согласовала новый формат работы с бракованным товаром.

Кроме того, представители платформы и партнеры согласились создать обезличенную обратную связь с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров. Помимо этого, участники переговоров проработали совместные предложения по улучшению работы логистической системы.

  • 14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Помимо этого, в персональных кабинетах сотрудников появилась информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.
  • 15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
  • Позднее Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве. 
  • Компания ранее называла информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признала, что действительно закрыла некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям платформы и предпринимают попытки сорвать работу офиса».
  • 16 марта Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее. 
  • 17 марта маркетплейс создал спецкомиссию по  по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ на базе «Опоры России».

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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