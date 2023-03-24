Wildberries уладил все разногласия с партнерами

Маркетплейс Wildberries уладил с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов все разногласия по 12 пунктам. Ранее сообщалось о договоренности по четырем пунктам. Об этом сообщили источники РИА Новости.

Стороны договорились доработать систему контроля за товаром в каждой точке, будут вести совместную работу по вопросам, связанным с принципами начисления штрафов и премий ПВЗ. Также площадка согласовала новый формат работы с бракованным товаром.

Кроме того, представители платформы и партнеры согласились создать обезличенную обратную связь с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров. Помимо этого, участники переговоров проработали совместные предложения по улучшению работы логистической системы.

14 марта владельцы пунктов выдачи пришли к главному офису маркетплейса в Москве и пригрозили закрыться из-за новых условий работы. В частности, устанавливалось, что если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Помимо этого, в персональных кабинетах сотрудников появилась информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги.

15 марта к забастовке против новой системы штрафов маркетплейса присоединились десятки ПВЗ на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Позднее Wildberries начал вывозить товары из ПВЗ, сотрудники которых принимают участие в забастовке, и деактивировать все пункты выдачи, представители которых 14 марта ездили к главному офису Wildberries в Москве.

Компания ранее называла информацию о забастовке «не соответствующей действительности», однако признала, что действительно закрыла некоторые пункты выдачи, которые «выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям платформы и предпринимают попытки сорвать работу офиса».

16 марта Wildberries перестал начислять новые штрафы владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за «подмену» товаров. Маркетплейс также начал возвращать деньги владельцам ПВЗ, которых штрафовали ранее.

17 марта маркетплейс создал спецкомиссию по по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами ПВЗ на базе «Опоры России».

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