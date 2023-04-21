Valve представила «огромное» обновление Dota 2

Американская компания-разработчик Valve представила большое обновление популярной во всем мире игры в жанре MOBA Dota 2. Изменился алгоритм подбора игроков, а карта увеличилась на 40%.

«Порой в Доте выходят маленькие обновления. Порой — довольно большие. Но это обновление... огромно», — говорится на сайте разработчика.

Сообщается, что «Новые Горизонты» включают расширение карты на 40%, новый подход к подбору игроков, а также более совершенный интерфейс. Подчеркивается, что увеличение карты не отразится на расположении линий относительно друг друга.

Нововведения:

Парные порталы в углах карт. Теперь игроки смогут быстро телепортироваться из одного края карты на другой

Новые дома Рошана. У этого крипа теперь два логова в противоположных углах карты

Пруды Лотосов, которые дают плоды, увеличивающие ману и HP (показатель здоровья)

Защитные ворота. Их установили на базах, ворота обладают силовым полем, которое не пропускает противника

12 новых лагерей с нейтральными крипами

Терзатели. Новые крипы, которые умеют возрождаться каждые 10 минут. Появляются на 20-й минуте игры

Новый тип героев

Разработчик ввел новых универсальных героев, у них нет основной характеристики (вроде ловкости или интеллекта). Они получают +0,6 к урону. В эту категорию попали некоторые старые персонажи: Vengeful Spirit, Enigma, Bane, Lone Druid и другие.

Также изменилась формула убийств и выпадения предметов. Теперь, если убить нейтрального крипа, выпадает не просто предмет, как ранее, а жетон, открывающий выбор из пяти предметов.

Ранее Valve представила Counter-Strike 2. Разработчик позиционирует продукт как «бесплатное улучшение» культового командного шутера CS:GO.

Фото на обложке: dota2