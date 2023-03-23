Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Valve представила Counter-Strike 2

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve представил Counter-Strike 2, сейчас компания проводит закрытое бета-тестирование.

Valve представила Counter-Strike 2

Counter-Strike представляет собой серию игр в жанре командного шутера от первого лица. В серии есть игры как с мультиплеером, так и сюжетные, без мультиплеера. В 2012 году студия выпустила Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)на движке Source.

Сегодня компания Valve позиционирует Counter-Strike 2 как бесплатное улучшение CS:GO и призывает фанатов готовить снаряжение. Игра станет доступна уже летом.

Анонсируя выход продукта, студия рассказала о некоторых изменениях, которые ждут геймеров. Например, новый эффект дыма, который теперь взаимодействует с другими элементами игры. Также студия показала ролик, посвященный обновленной игре.

Valve была основана в 1996 году Гэйбом Ньюэллом и Майклом Харрингтоном в США. За время своего существования студия представила такие игры, как Half-Life, Portal, Dota-2. Также компания обеспечивает поддержку игрового онлайн-сервиса Steam.

Осенью польская студия-разработчик CD Project RED анонсировала сразу несколько новых проектов, включая продолжение Cyberpunk 2077. Кроме того, компания решила выпустить ремейк первого «Ведьмака». 

Фото на обложке: Youtube-канал Valve

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России появится еще одна ассоциация разработчиков видеоигр
  2. 2 Ubisoft разработала нейросеть для создания диалогов между второстепенными персонажами в играх
  3. 3 Власти РФ намерены поддержать разработчиков видеоигр в беспилотники
  4. 4 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
  5. 5 «Видеоигры — в нашей ДНК»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

26 марта 2023

MGIMO Ventures

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ