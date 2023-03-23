Valve представила Counter-Strike 2

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Valve представил Counter-Strike 2, сейчас компания проводит закрытое бета-тестирование.
Counter-Strike представляет собой серию игр в жанре командного шутера от первого лица. В серии есть игры как с мультиплеером, так и сюжетные, без мультиплеера. В 2012 году студия выпустила Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)на движке Source.
Сегодня компания Valve позиционирует Counter-Strike 2 как бесплатное улучшение CS:GO и призывает фанатов готовить снаряжение. Игра станет доступна уже летом.
Анонсируя выход продукта, студия рассказала о некоторых изменениях, которые ждут геймеров. Например, новый эффект дыма, который теперь взаимодействует с другими элементами игры. Также студия показала ролик, посвященный обновленной игре.
Valve была основана в 1996 году Гэйбом Ньюэллом и Майклом Харрингтоном в США. За время своего существования студия представила такие игры, как Half-Life, Portal, Dota-2. Также компания обеспечивает поддержку игрового онлайн-сервиса Steam.
Осенью польская студия-разработчик CD Project RED анонсировала сразу несколько новых проектов, включая продолжение Cyberpunk 2077. Кроме того, компания решила выпустить ремейк первого «Ведьмака».
Фото на обложке: Youtube-канал Valve
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