Chery может локализовать производство в России

Китайский автопроизводитель Chery не исключает локализацию в РФ, речь идет о собственном заводе или партнерстве. Об этом заявил президент Chery International Чжан Гуйбин.

Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что компания продолжает изучать возможность локализации в РФ, в том числе предложения от различных производственных площадок.

«Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства», — сказал Гуйбин, его слова приводит ТАСС.

Уже в мае производитель собирается запустить продажи семиместного гибридного Tiggo 8 pro e+. Также в 2023 году Ghery представит модель серии Tiggo 7 pro с гибридной силовой установкой. Также на российский рынок может поступить седан Arrizo 8 с гибридной силовой установкой.

В будущем производитель сделает акцент в том числе на поставках в РФ электрокаров. По словам президента компании, в стране для этого создана необходимая инфраструктура.

По прогнозам ГК «Автодом», доля китайских автомобилей на российском рынке в текущем году может достичь 60%.

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