Chery может локализовать производство в России

Китайский автопроизводитель Chery не исключает локализацию в РФ, речь идет о собственном заводе или партнерстве. Об этом заявил президент Chery International Чжан Гуйбин.
Отвечая на вопросы журналистов, он указал, что компания продолжает изучать возможность локализации в РФ, в том числе предложения от различных производственных площадок.
«Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства», — сказал Гуйбин, его слова приводит ТАСС.
Уже в мае производитель собирается запустить продажи семиместного гибридного Tiggo 8 pro e+. Также в 2023 году Ghery представит модель серии Tiggo 7 pro с гибридной силовой установкой. Также на российский рынок может поступить седан Arrizo 8 с гибридной силовой установкой.
В будущем производитель сделает акцент в том числе на поставках в РФ электрокаров. По словам президента компании, в стране для этого создана необходимая инфраструктура.
По прогнозам ГК «Автодом», доля китайских автомобилей на российском рынке в текущем году может достичь 60%.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Tesla отчиталась о рекордно низкой квартальной прибыли
- 2 Land Rover разделят на три самостоятельных бренда
- 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 4 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 5 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
ВОЗМОЖНОСТИ
21 апреля 2023
22 апреля 2023
22 апреля 2023