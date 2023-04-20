Покидающие РФ компании могут обязать заплатить «чрезвычайный налог» наряду с российскими

Зарубежные компании, которые собираются покинуть российский рынок, могут обязать к выплате так называемого чрезвычайного налога наряду с российскими компаниями, рассказали источники Bloomberg. По данным агентства, на такие меры власти собираются пойти в связи с серьезным дефицитом бюджета.

В феврале стало известно, что российские власти намерены организовать разовый сбор с бизнеса для пополнения бюджета. Из-за западных санкций на поставки российских энергоносителей нефтегазовые доходы страны упали по итогам первого квартала на 45%. Дефицит бюджета составил 2,4 трлн рублей. При этом, по плану, годовой дефицит ожидался на уровне 2,9 трлн рублей.

Для снижения дефицита Минфин предложил, чтобы все компании с чистой доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей, произвели одноразовый взнос в формате «чрезвычайного налога». Ведомство также решило сделать скидку тем, кто обеспечит выплату досрочно. Так компании смогут заплатить не 10% от суммы превышения прибыли 2021-2022 лет, а лишь 5%.

По информации Bloomberg, аналогичные требования выставят уходящим с рынка иностранным организациям. Агентство указывает, что если в этом году объемы продаж активов в РФ сравняются с прошлогодними результатами в $15-20 млрд, российский бюджет может получить дополнительно до 150 млрд рублей за счет «чрезвычайного налога».

По состоянию на 17 апреля, дефицит российского бюджета вырос до 4,77 трлн рублей, пишет Bloomberg. Это число на 40% превышает годовой целевой показатель.

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