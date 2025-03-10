Ликвидная часть ФНБ снизилась до минимума с 2019 года

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния России по состоянию на 1 марта снизилась до 3,4 трлн рублей, что является минимальным значением с середины 2019 года, проанализировал РБК данные Минфина. Эксперты прогнозируют пополнение ФНБ на 1,3 трлн рублей к середине года за счет нефтегаза.

Только в декабре 2024 года ликвидная часть ФНБ сократилась на 34%. Это связано с обменом юаней и золота на 1,3 трлн рублей для финансирования дефицита госбюджета, а также вложения более 290 млрд рублей в облигации серии госпредприятий и на депозиты ВЭБ.РФ для инвестирования в инфраструктурные проекты.

Недозачисленный доход. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов считает, что объем «кубышки» Минфина еще пополнится в 2025 году на 1,3 трлн рублей за счет неучтенных нефтегазовых доходов за 2024 год. На это в ноябре 2024 года также указывал министр финансов Антон Силуанов. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев ожидает, что «к середине года объем ликвидных активов ФНБ достигнет 4,7 трлн рублей».

Проблема ликвидности. При падении цен на нефть ниже базового уровня ($60 за баррель) недополученные доходы бюджета компенсируются из ликвидной части ФНБ. Центробанк прогнозирует среднюю стоимость российской нефти на весь текущий год в размере $65 за баррель. По мнению главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, текущий объем ликвидной части ФНБ может полностью исчерпаться до конца года, если цены на нефть упадут до уровня чуть выше 50$ за баррель. Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов подтверждает, что перед властями стоит «проблема нехватки финансовых ресурсов», которую, вероятно, придется решать в течение 2025 года.

Позитивный сценарий. Однако в Минфине придерживаются благоприятного прогноза: в ведомстве рассчитывают, что в базовом сценарии в 2025 году экспортная стоимость российской нефти будет на уровне $69,7 за баррель, в 2026 году снизится до $66 за баррель, а в 2027 году — до $65,5 за баррель.

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