Минфин изменил структуру Фонда национального благосостояния, теперь до 60% можно инвестировать в юани, до 40% — в золото.
Действовавшие пропорции, которые Минфин принял в 2021 году, предполагали, что ФНД должен состоять:
- на 39,7% из евро
- на 30,4% из юаней
- на 5% из фунта стерлингов
- на 4,7% из иены
- 20,2% из золота
Доллары США больше не входят в состав ФНБ России. В текущем году на фоне боевых действий на территории Украины средства в евро и фунтах на счетах ЦБ были заморожены.
Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документом Минфина, ведомство планирует также и исключить из состава ФНБ.
Новая структура не гарантирует, что Центробанк сразу начнет покупать золото на рынке, уточняет один из собеседников. Министерство финансов будет выставлять заявки, а регулятор, в свою очередь, определяет, как и когда необходимо совершить покупку.
Другой источник издания утверждает, что депозиты, привязанные к евро, фунтам стерлинга и иенам перепривяжут к китайской валюте.
Фото на обложке: Pla2na /
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