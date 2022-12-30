Минфин изменил структуру Фонда национального благосостояния, теперь до 60% можно инвестировать в юани, до 40% — в золото.

Действовавшие пропорции, которые Минфин принял в 2021 году, предполагали, что ФНД должен состоять:

на 39,7% из евро

на 30,4% из юаней

на 5% из фунта стерлингов

на 4,7% из иены

20,2% из золота

Доллары США больше не входят в состав ФНБ России. В текущем году на фоне боевых действий на территории Украины средства в евро и фунтах на счетах ЦБ были заморожены.

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документом Минфина, ведомство планирует также и исключить из состава ФНБ.

Новая структура не гарантирует, что Центробанк сразу начнет покупать золото на рынке, уточняет один из собеседников. Министерство финансов будет выставлять заявки, а регулятор, в свою очередь, определяет, как и когда необходимо совершить покупку.

Другой источник издания утверждает, что депозиты, привязанные к евро, фунтам стерлинга и иенам перепривяжут к китайской валюте.

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