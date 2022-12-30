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Минфин изменил структуру Фонда национального благосостояния

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минфин изменил структуру Фонда национального благосостояния, теперь до 60% можно инвестировать в юани, до 40% — в золото. 

Минфин изменил структуру Фонда национального благосостояния

Действовавшие пропорции, которые Минфин принял в 2021 году, предполагали, что ФНД должен состоять:

  • на 39,7% из евро
  • на 30,4% из юаней
  • на 5% из фунта стерлингов
  • на 4,7% из иены
  • 20,2% из золота

Доллары США больше не входят в состав ФНБ России. В текущем году на фоне боевых действий на территории Украины средства в евро и фунтах на счетах ЦБ были заморожены.

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документом Минфина, ведомство планирует также и исключить из состава ФНБ. 

Новая структура не гарантирует, что Центробанк сразу начнет покупать золото на рынке, уточняет один из собеседников. Министерство финансов будет выставлять заявки, а регулятор, в свою очередь, определяет, как и когда необходимо совершить покупку.

Другой источник издания утверждает, что депозиты, привязанные к евро, фунтам стерлинга и иенам перепривяжут к китайской валюте.

Фото на обложке: Pla2na / Shutterstock

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