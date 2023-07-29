Остатки наличных на балансе «Райффайзенбанка» в июне увеличились на 23,2 млрд рублей

Касса подконтрольного австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) «Райффайзенбанка» стабильно растет с 2022 года: приток наличных средств на фоне кризиса увеличивается. И если данные с февраля прошлого года по апрель ткущего скрыты в рамках защиты от санкционных рисков (и делать выводы можно только по косвенным показателям), то в мае-июне стали доступны оборотные ведомости. Из них следует, что остатки в виде наличных денег на балансе кредитной организации выросли почти на 30 млрд рублей.

Проанализировать финансовые документы удалось специалистам РБК, которые выяснили, что к началу июля остатки на соответствующем счете «Райффайзенбанка» составили 217,5 млрд рублей, что на 23,2 млрд рублей (11,9%) выше, чем было месяцем ранее (всего 194,3 млрд рублей и +6,5 млрд рублей в сравнении с апрелем).

Этот показатель также подскочил в 3,2 раза в сравнении с 1 февраля 2022 года, когда остатки наличных составляли в банке 66,5 млрд рублей.

«Райффайзенбанк» стал одним из лидеров по притоку наличности в июне, что связано с его репутацией: банк не под санкциями, на него приходится 40–50% от всех платежей между Россией и миром (по данным Financial Times), по активам он занимает десятое место в РФ (1,63 трлн рублей), по капиталу — 13-е (186,6 млрд рублей).

С начала конфликта на территории Украины это единственная кредитная организация, которая смогла нарастить прибыль, а компании и физлица видят в «Райффайзенбанке» структуру с «относительно свободным обращением валюты». Лишь «Сбербанк» опережает его по притоку наличных — его остатки подросли на 41 млрд рублей.

В сложившейся ситуации «Райффайзенбанк» уже ограничил операции с наличной валютой в июле и объявил, что с 1 августа вообще приостановит прием и покупку наличной иностранной валюты у клиентов-физлиц из-за «необходимости эффективно управлять валютной позицией банка».

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что эти шаги легко объяснимы: «Вероятно, в июне клиенты довольно активно продавали валюту на фоне ослабления рубля относительно доллара и евро. Но самому банку при текущих неопределенностях с этой валютой особенно и нечего делать, преимущественно она просто лежит в кассе».

Это, в свою очередь, негативно влияет на прибыльность операций банка, считают и другие эксперты. Предположительно на счетах «Райффайзенбанка» сейчас более 18% высоколиквидных активов (наличные на балансе в их числе), а негласная норма для таких активов кредитных организаций — 15%.

Аналитики при этом отмечают, что касса банка начала расти еще с прошлого года и процесс этот момент продолжиться, несмотря на попытки организации урегулировать этот процесс.

По мнению Беликова, сложившуюся ситуацию можно повернуть себе на пользу: частичная конвертация внесенной наличной валюты на среднесрочном горизонте можно будет направить на формирование рублевой ликвидности.

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