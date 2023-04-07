Дефицит бюджета по итогам первого квартала года составил 2,4 трлн рублей

Минфин представил предварительные данные по доходам федерального бюджета за первый квартал 2023 года, он составил 5,677 трлн рублей против 8,077 трлн рублей расходов. Таким образом, доход федерального бюджета год к году снизился на 21%.

Ведомство оценило дефицит российского бюджета в 2,4 трлн рублей. При этом, по плану, годовой дефицит ожидался на уровне 2,9 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы снизились на 45% год к году, составив 1,6 трлн рублей. В качестве причин Минфин указывает сокращение котировок российской нефти Urals, а также снижение поставок природного газа.

Всего нефтегазовые доходы по предварительным итогам первого квартала оцениваются в 4,042 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом сумма снизилась на лишь 4% на фоне единовременного возмещения выплат налога на прибыль, который производился в январе текущего года.

Расходы федерального бюджета увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам марта, они выросли на 4,2%.

Минфин рассчитывает на восстановление нефтегазовых доходов во второй половине года. По прогнозам ведомства, этому поспособствует снижение скидок на Urals, а также уточнение определения налоговой базы.

В минувшем году «Коалиция ценового ограничения», в которую вошли страны ЕС, государства G7 и Австралия, установили потолок стоимости российской нефти, экспортируемой морским путем, в $60 за баррель. Также введено эмбарго на ее поставки в Евросоюз. Ограничение начало действовать 5 декабря.

С 5 февраля также действует эмбарго на импорт в ЕС нефтепродуктов из России, включая дизель и мазут.

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