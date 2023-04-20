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Tesla отчиталась о рекордно низкой квартальной прибыли

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla отчиталась о сокращении чистой прибыли на 24%. В первом квартале 2023 года компании удалось заработать всего $2,5 млрд, что стало худшим показателем за последние два года. Доходы производителя электромобилей падают из-за снижения цен на продукцию.

Tesla отчиталась о рекордно низкой квартальной прибыли

Американский производитель электромобилей Tesla опубликовал отчет о своих финансовых показателях за первый квартал 2023 года. Согласно документу, чистая прибыль компании за первые три месяца текущего года упала на 24% по отношению к тому же периоду 2022 года.

В Q1 2023 Tesla удалось заработать всего $2,5 млрд, что стало худшим результатом за последние два года. Компания понесла на 17% больше капитальных затрат ($2 млрд) и значительно просела по показателю операционной маржи – до 11,4% против 19,2% в Q1 2022.

К потере чистой прибыли Tesla привела ее политика по снижению цен. 7 апреля компания в пятый раз за год изменила прайс на весь модельный ряд. Например, базовая модель Model 3 подешевела до $42 тыс. (-$1 тыс.), Model 3 Perfomance – до $52 тыс. (-$1 тыс.), Model Y Long Range – до $53 тыс. (-$2 тыс.).

Прибыль Tesla падает несмотря на растущие поставки электромобилей. В Q1 2023 компания вывела на рынок 422,8 тыс. машин, что на 36,4% превысило показатель Q1 2022. Объем поставок Tesla превзошел ожидания аналитиков.

Фото на обложке: Marko Aliaksandr / Shutterstock

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