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«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Техасе

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания «Яндекс» зарегистрировала в штате Техас юридическое лицо Yandex Self Driving Group Inc. Об этом свидетельствует документ на сайте инспектора штата, на который обратил внимание ТАСС.

«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Техасе

Техас стал третьим штатом, где Yandex Self Driving Group получила регистрацию. Компания представлена в Мичигане и Массачусетсе, сама Yandex Self Driving Group была учреждена в Делавэре в 2020 году.

Директором в Мичигане и Массачусетсе выступает независимый исполнительный директор компании Джон Бойнтон. Регистрацию Yandex Self Driving Group в техасском Остине осуществили 9 декабря 2022 года, следует из документов.

Yandex Self Driving Group — «дочка» нидерландской Yandex N. V. Компания специализируется на беспилотных автомобилях, разрабатывает ПО для такого транспорта. В начале прошлого года «Яндекс» прекратил дорожные тесты беспилотных машин в Мичигане.

В настоящее время «Яндекс» находится в процессе реструктуризации, осуществляется разделение российского и зарубежного бизнеса IT-корпорации.

В марте стало известно, что менеджмент компании приступил к подробному обсуждению возможных сценариев разделения.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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