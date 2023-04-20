«Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Техасе

Компания «Яндекс» зарегистрировала в штате Техас юридическое лицо Yandex Self Driving Group Inc. Об этом свидетельствует документ на сайте инспектора штата, на который обратил внимание ТАСС.

Техас стал третьим штатом, где Yandex Self Driving Group получила регистрацию. Компания представлена в Мичигане и Массачусетсе, сама Yandex Self Driving Group была учреждена в Делавэре в 2020 году.

Директором в Мичигане и Массачусетсе выступает независимый исполнительный директор компании Джон Бойнтон. Регистрацию Yandex Self Driving Group в техасском Остине осуществили 9 декабря 2022 года, следует из документов.

Yandex Self Driving Group — «дочка» нидерландской Yandex N. V. Компания специализируется на беспилотных автомобилях, разрабатывает ПО для такого транспорта. В начале прошлого года «Яндекс» прекратил дорожные тесты беспилотных машин в Мичигане.

В настоящее время «Яндекс» находится в процессе реструктуризации, осуществляется разделение российского и зарубежного бизнеса IT-корпорации.

В марте стало известно, что менеджмент компании приступил к подробному обсуждению возможных сценариев разделения.

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