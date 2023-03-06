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Менеджмент «Яндекса» видит потенциальных инвесторов компании среди 20 миллиардеров — РБК

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. начали обсуждать несколько вариантов реорганизации «Яндекса» в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юрлицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Менеджмент «Яндекса» видит потенциальных инвесторов компании среди 20 миллиардеров — РБК

Согласно одному из сценариев, сделка может выглядеть так:

  • голландская Yandex N.V., которой владеет Аркадий Волож, создаст структуру в РФ, в которой будет владеть 100%-ной долей. Возможно, ее зарегистрируют в специальном административном районе Калининграда; 
  • механизм «золотой акции» (ей владеет владеет Фонд общественных интересов и она позволяет блокировать значимые сделки с бумагами компании и другое), будет перенесен на новую российскую компанию;
  • в новой российской структуре создадут фонд менеджеров, в который могут войти перешедший в «Яндекс» бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (возглавляет бизнес-группу электронной коммерции и сервисов логистики) и Артем Савиновский (гендиректор «Яндекса»);
  • Yandex N.V. передаст новому фонду на 5 лет управление российским бизнесом, в том числе право голосовать контрольным пакетом акций (но не сами бумаги) и право утверждать до шести представителей в совет директоров (сейчас состав совета Yandex N.V. насчитывает семь человек);
  • голландская Yandex N.V. будет владеть лицензими на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс.Практикум» и проект разметки данных «Толока». Также возможна выплата в адрес голландской компании $300–400 млн.

Следующий этап организации, согласно приведенному выше сценарию, предполагает продажу 51% «российской» части «Яндекса» инвестором и сохранение 49% за Yandex N.V. Источники РБК говорят, что менеджмент включил в «широкий» список инвесторов 20 бизнесменов.

Среди имен называются бывший основной владелец компании «Полюс» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун и другие.

В «Яндексе» комментировать схему реорганизации и список потенциальных претендентов на вхождение в капитал компании отказались.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

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