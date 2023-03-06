Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. начали обсуждать несколько вариантов реорганизации «Яндекса» в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юрлицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Менеджмент «Яндекса» видит потенциальных инвесторов компании среди 20 миллиардеров — РБК