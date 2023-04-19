Adobe добавит ИИ-инструменты в редакторы Premiere Pro и After Effects

Adobe добавит инструменты на базе искусственного интеллекта в редакторы Premiere Pro и After Effects. Пользователи смогут с помощью текстового описания менять цвета видео, генерировать не защищенную авторским правом музыку, создавать анимации и переходы.

Новые функции, основанные на технологиях искусственного интеллекта, появятся в Premiere Pro и After Effects в конце года, сообщили в Adobe.

Благодаря новым инструментам пользователи продуктов Adobe смогут с помощью текстового описания менять цветовую палитру, время суток и температуру видео. Также станет доступна генерация музыки, которая не защищена авторским правом, а также создание субтитров, анимаций и переходов.

Adobe уже добавила ИИ-инструменты в фоторедактор Lightroom. С их помощью можно снижать уровень цифрового шума на фотографиях с низкой освещенностью, разглаживать кожу на портретных снимках, создавать тень на волосах. Функции доступны в новом версии Lightroom.

Ранее Adobe представила семейство генеративных ИИ-моделей Firefly. Оно состоит из двух инструментов: один является аналогом Midjourney, второй умеет писать текст в разных стилях.

В начале года Adobe вернула российским пользователям доступ к скачиванию своих продуктов.

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