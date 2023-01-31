Продукты Adobe вновь можно скачать в России

Разработчик программного обеспечения Adobe предоставил доступ российским пользователям к скачиванию своих продуктов. На страницу софта можно вновь зайти с российских IP-адресов. Ранее на сайте сообщалось, что компания приостановила все услуги на территории России и Белоруссии.

К скачиванию доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и другие. Купить лицензию нельзя, а продлить действующую могут только компании, узнали «Известия».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил решение компании тем, что Adobe системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, так как возвращаться рано или поздно придется.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, компания вновь предоставила доступ к сайту российским IP-адресам потому, что офисы иностранных компаний, которые работают в РФ, также могли попасть под ограничения. Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними.

Весной 2022 года Adobe официально прекратила продажи в России. Также она запретила российским государственным СМИ доступ к некоторым своим продуктам.

Позднее Adobe позволила корпоративным пользователям канала продаж VIP из России продлевать ранее купленные лицензии своих продуктов.

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